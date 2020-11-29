عام / محافظ الخرج يلتقي بمدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة
الأحد 1442/4/14 هـ الموافق 2020/11/29 م واس
السيح 14 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 29 نوفمبر 2020م واس
التقى محافظ الخرج مساعد الماضي اليوم , مدير إدارة مكافحة المخدرات بالخرج العقيد سعيد القرني ، ومدير الإدارة السابق العقيد ذعار العصيمي.
ونوه الماضي بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحماية أفراد المجتمع من مخاطرها، مثنياً على جهود العقيد العصيمي التي بذلها طيلة مدة عمله ، متمنياً للعقيد القرني التوفيق في مهام عمله الجديد.
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16:11ت م
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