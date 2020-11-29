السيح 14 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 29 نوفمبر 2020م واسالتقى محافظ الخرج مساعد الماضي اليوم , مدير إدارة مكافحة المخدرات بالخرج العقيد سعيد القرني ، ومدير الإدارة السابق العقيد ذعار العصيمي.ونوه الماضي بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحماية أفراد المجتمع من مخاطرها، مثنياً على جهود العقيد العصيمي التي بذلها طيلة مدة عمله ، متمنياً للعقيد القرني التوفيق في مهام عمله الجديد.// انتهى //16:11ت م0118