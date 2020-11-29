القاهرة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأدان الأزهر الحادث الإرهابي الذي نفذته جماعة "بوكو حرام" بذبح أكثر من 40 مزارعًا كانوا يعملون في حقول بمدينة مايدوجوري في شمال شرق نيجيريا وإصابة آخرين بجروح.وأكد الأزهر في بيان اليوم أن تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية الوحشية المتكررة من جماعة "بوكو حرام" في هذه المنطقة دليل على انتزاع الآدمية والإنسانية والرحمة من قلوب هؤلاء الإرهابيين الذين قتلوا البشر وسعوا في الأرض فسادًا وانحرفوا عن مبادئ الأديان السمحة، مشددًا على ضرورة المواجهة الجادة والحاسمة للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية وتخليص العالم من شرورها.// انتهى //16:14ت م0120