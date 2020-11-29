عمّان 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم التفجير الإرهابي الذي وقع في ولاية غزنة شرق أفغانستان وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز تضامن الأردن مع الحكومة والشعب الأفغاني في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار أفغانستان، مؤكدًا موقف بلاده الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين أو عرق أيّا كان مصدره ومنطلقاته.وعبر السفير الفايز عن أحر التعازي لأهالي الضحايا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //16:15ت م0121