الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسيتصدر لاعب فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم البرازيلي روماريو دا سيلفا قائمة هدافي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال برصيد 5 أهداف، ليسهم بالدور الأكبر في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي.ويحل لاعب فريق الرجاء المغربي محسن متولي في القائمة وصيفاً خلف روماريو برصيد 4 أهداف، متفوقاً على سيباستيان جونيور مهاجم فريق الشباب السعودي بفارق هدف وحيد.وكان مهاجم فريق المريخ السوداني محمد عبدالرحمن تُوج بلقب هداف النسخة الماضية من البطولة العربية التي حملت مسمى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال برصيد 7 أهداف.وتتواصل منافسات البطولة بمواجهة تجمع الشباب والاتحاد في الرياض يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة , على أن يلتقيا في جدة في لقاء الإياب خلال شهر يناير المقبل.// انتهى //16:28ت م0123