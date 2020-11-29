الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسانتخبت اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات بمجلس الغرف السعودية، المهندس محمد آل خشيل رئيساً لها، وباسم السلوم، والمهندس سعيد المرضي نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ - 1444هـ).وجرت العملية الانتخابية بمقر مجلس الغرف السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا، وذلك عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات من غير المرشحين .وأوضح المهندس آل خشيل أن الاقتصاد الرقمي في المملكة وعلى مستوى العالم أصبح محركاً كبيراً للاقتصاد بصفة عامة، مؤكداً أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تمكين التحول الرقمي في المملكة ورفع مستوى الاقتصاد الوطني ، بالإضافة إلى خدمة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والمستثمرين فيه من خلال حل التحديات والمعوقات التي تواجههم.// انتهى //16:34ت م0125