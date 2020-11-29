الدمام 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى عبدالعزيز الدوسري، والمدرب الوطني خليل الزياني، وأعضاء اللجنة.ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة للقطاع الرياضي من دعمٍ ورعاية واهتمام، ولا سيما بأبنائها الرياضيين الرواد الذي قدموا الكثير لرياضة الوطن في مختلف المجالات، مشيراً سموه لأهمية الاستفادة من خبرات الرياضيين السابقين، والعمل على تطوير مهاراتهم المختلفة، ودمج خبراتهم مع الخبرات الحالية في الأندية.من جهته قدم المدرب الوطني خليل الزياني، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على حرصهما على متابعة شؤون اللاعبين القدامى ، وتقديم العون اللازم لهم، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.// انتهى //16:37ت م0126