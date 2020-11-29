سياسي / وزير الخارجية المصري يلتقي بمسؤول في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
الأحد 1442/4/14 هـ الموافق 2020/11/29 م واس
القاهرة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بالمديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدكتورة هايك هارمجارت.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات والمشروعات القائمة بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة وإمكانية قيام الشركات المصرية بالمشاركة في تنفيذ مشروعات البنك المستقبلية في الدول الأفريقية.
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17:35ت م
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