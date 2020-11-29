القاهرة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بالمديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدكتورة هايك هارمجارت.وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات والمشروعات القائمة بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة وإمكانية قيام الشركات المصرية بالمشاركة في تنفيذ مشروعات البنك المستقبلية في الدول الأفريقية.// انتهى //17:35ت م0138