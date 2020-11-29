جدة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأزالت أمانة محافظة جدة تعديات بمساحة 12400 ألف متر مربع ، بحي "الهوارنية" في نطاق بلدية الجنوب الفرعية , تمثلت في" أحواش" مقامة بطرق مخالفة.وأوضحت الأمانة ، أنها قامت بتكثيف الجولات المدانية التي تعمل على مراقبة كافة المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان , ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.// انتهى //17:37ت م0140