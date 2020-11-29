القاهرة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسوافق مكتب البرلمان العربي على المقترح الذي تقدم به رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي بشأن إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية، وذلك في إطار خطة العمل الإستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي التي تولي أهمية كبيرة لموضوع الدبلوماسية البرلمانية.وأوضح العسومي في بيان اليوم أن الهدف من إنشاء المركز هو تأسيس وترسيخ منهجية عربية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية وبين البرلمان العربي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وأن يكون المركز نقطة التقاء للدبلوماسية العربية بشقّيها البرلماني والرسمي وبيت خبرة ودعم برلماني على المستويين العربي والإقليمي في هذا المجال.ولفت النظر إلى أن الفئات المستهدفة من أنشطة المركز تشمل أعضاء البرلمانات العربية والبرلمان العربي والأمانات العامة للبرلمانات العربية والمنظمات والاتحادات البرلمانية والوزارات المعنية بالبرلمان والإعلام والمجتمع المدني العربي، مؤكدًا أن الطموح والرؤية المستقبلية للمركز العربي للدبلوماسية العربية هو أن يكون مركزاً عالمياً مُعتمداً في هذا المجال.من جانبهم أثنى أعضاء مكتب البرلمان العربي على المقترح، مؤكدين أن المركز الجديد سيمثل تطوراً نوعياً في دور البرلمان العربي في مجال الدبلوماسية البرلمانية وسيُعزز من شراكاته مع البرلمانات العربية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.// انتهى //17:38ت م0141