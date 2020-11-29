جدة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسعقد المجلس القطاعي للسياحة والثقافة بغرفة جدة اجتماعه الأول اليوم بحضور صاحب السمو الأمير عبد الله بن سعود بن محمد رئيس المجلس ، ونائبه الدكتور إيهاب أبو ركبة ، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد ناغي، وأعضاء المجلس القطاعي، وجاءت انطلاقة المجلس في اجتماعه الأول بعد أن قامت الغرفة بإعادة هيكلة منظومة اللجان القطاعية التابعة لها لتطوير أعمالها ومناقشة تحديات القطاعات العاملة في مدينة جدة .وناقش الاجتماع خطط العمل والآليات التي سيتم تطبيقها في المرحلة الحالية والمستقبلية، إضافة لمتابعة ما يوكل إليه من مهام تسهم في نهضة واستمرارية المشروعات السياحية والثقافية في ظل ما تتمتع به محافظة جدة من مقومات ومخزون سياحي وإرثٍ ثقافي عريق.من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد ناغي تعزيز الغرفة لدورها كممثل لمجتمع الأعمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في محافظة جدة، حيث يأتي في طليعة ذلك إطلاقها منظومة جديدة تحت مسمى "المجالس القطاعية " لتكون إحدى أذرعها الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 بالتركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات إستراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة.من جهته بيّن صاحب السمو الأمير عبد الله بن سعود بن محمد أن المجلس القطاعي للسياحة والثقافة يحمل تطلعات الغرفة لكونه أحد المجالس القطاعية التي طورتها بآلية جديدة لتسهم في تمثيل قطاعات الأعمال وتبنّي مبادراتها وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة على الاستثمارات الواعدة التي تتميز بها جدة.ونوه بأن المجلس سيكون بمثابة صوت المستثمرين في القطاعات السياحية والثقافية، ومنسجماً مع بقية المجالس القطاعية التي تعد أذرع الغرفة الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ، لافتاً النظر إلى سعي المجلس القطاعي للسياحة والثقافة لبناء الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع السياحي وخدمة مجتمع الأعمال، وتفعيل العلاقة مع القطاع الخاص فيما يخدم الحركة التنموية ويزيد من تطوير السياحة في محافظة جدة.وكانت غرفة جدة قد قامت بإعادة هيكلة منظومة اللجان القطاعية التابعة لها وإطلاق منظومة جديدة تحت مسمى "المجالس القطاعية ومجموعات الخبرة" بغرض تعزيز تمثيل صوت مجتمع الأعمال وإسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال التركيز على قطاعات إستراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة ، حيث جاء إطلاق منظومة المجالس القطاعية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال بناءً على دراسات مقارنة معيارية شملت 7 غرف تجارية وصناعية رائدة إقليمياً وعالمياً، تم اختيارها بعناية وفق معايير محددة ، وستعمل من خلال الشراكة مع الجهات والبرامج الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية على تطوير وتمكين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاعات الإستراتيجية المستهدفة واستدامتها من خلال منظومة المجالس القطاعية الجديدة.//إنتهى//17:52ت م0144