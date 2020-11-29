عمّان 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسوقعت الحكومة الأردنية وبنك الإعمار الألماني اليوم اتفاقيتين لمنحتين ممولتين من ألمانيا للأردن بمبلغ إجمالي قدره 77.5 مليون يورو.وقع الاتفاقيتين عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن بنك الإعمار الألماني مدير فرعه في الأردن الدكتور مارك شفيتيه.وتتضمن الاتفاقية الأولى تقديم منحة طارئة بقيمة 50 مليون يورو، تهدف إلى دعم الحماية الاجتماعية والوقاية من الفقر الناتج عن أزمة فيروس كورونا المستجد، فيما تتضمن الاتفاقية الثانية منحة قدرها 27.5 مليون يورو لتمويل مشروع رواتب المعلمين لدعم تسريع حصول أطفال اللاجئين السوريين على التعليم الرسمي للعام الدراسي الحالي.// انتهى //17:54ت م0145