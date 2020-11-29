الدمام 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في الإمارة اليوم المدير التنفيذي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول بسام البخاري.ونوه سموه بالدور المهم للمعاهد التقنية في تأهيل الطاقات الوطنية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الطاقة لما يثمله من أهمية في اقتصاد المملكة، مشيراً إلى أهمية برامج التدريب في تأهيل وتمكين الشباب السعودي، وتأهيله للمنافسة في القطاع الخاص وتحفيزه على المنافسة .ولفت سموه النظر إلى أن قطاع الطاقة واعد وزاخر بالفرص الوظيفية لأبناء المملكة، وأن ذلك يتطلب عملاً تكاملياً لتأهيل الشباب السعودي لهذه الفرص وفق عمل مؤسسي يسعى للتميز والريادة، متميناً سموه لمنسوبي المعهد التوفيق.من جهته قدم المدير التنفيذي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول بسام البخاري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على الدعم المتواصل والمستمر للمعهد وبرامجه.وبين أن المعهد يعمل على توسعة قاعدة البرامج والمبادرات التي ينفذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيشهد المعهد قريباً برامج تدريبية للفتيات، إضافةً إلى برامج ودورات تأهيلية مختلفة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص.// انتهى //18:03ت م0150