بيروت 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسصدر عن قيادة الجيش اللبناني بيان أفاد بأنّ زورقين حربيين تابعين للبحرية الإسرائيلية أقدما على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية تباعاً، الأول لمسافة أقصاها حوالي 296 متراً، والثاني لمسافة 222 متراً تقريباً.وبدأت قيادة الجيش بمتابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".// انتهى //19:06ت م0159