سياسي / وفد برنامج الغذاء العالمي يتفقد أوضاع اللاجئين الإثيوبيين في شرق السودان
الأحد 1442/4/14 هـ الموافق 2020/11/29 م واس
الخرطوم 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس
تفقد وفد من برنامج الغذاء العالمي برئاسة المدير القُطري للبرنامج بشرق أفريقيا مايكل دونفريد اليوم أوضاع اللاجئين الإثيوبيين في معسكرات الاستقبال واللجوء بولايتي كسلا والقضارف المتاخمتين للحدود مع دولة إثيوبيا جراء الحرب في إقليم التقراي .
وأوضح رئيس وفد البرنامج مايكل دونفريد في تصريح صحفي أن الغرض من الزيارة تفقد اللاجئين الإثيوبيين بمعسكر أم راكوبة بولاية القضارف وتقييم الأوضاع ميدانيا، إلى جانب الوقوف على الدعم المقدم من المنظمات الأخرى.
وثمن دونفريد الجهود الكبيرة والمقدرة للحكومة السودانية والمجتمعات المحلية في استضافة اللاجئين وتقديم الدعم لهم في عملية دالّة على كرم الإنسان السوداني وترحيبه باللاجئين .
وقال: إن الزيارة سيتم على ضوئها وضع مؤشرات حقيقية لسرعة الاستجابة في دعم اللاجئين وتوفير الغذاء لهم، وخاصة أن البرنامج له إيهامات واضحة في هذا الجانب.
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19:21ت م
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