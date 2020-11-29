الخرطوم 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واستفقد وفد من برنامج الغذاء العالمي برئاسة المدير القُطري للبرنامج بشرق ‏أفريقيا‏ مايكل ‏دونفريد اليوم ‏أوضاع‏ اللاجئين ‏الإثيوبيين‏ في معسكرات الاستقبال واللجوء بولايتي كسلا ‏والقضارف المتاخمتين للحدود مع دولة إثيوبيا‏ جراء الحرب في ‏إقليم‏ ‏التقراي‏ ‏.‏وأوضح‏ رئيس وفد البرنامج مايكل ‏دونفريد في تصريح صحفي أن‏ الغرض من الزيارة تفقد اللاجئين ‏الإثيوبيين‏ بمعسكر ‏أم‏ ‏راكوبة‏ بولاية ‏القضارف‏ وتقييم ‏الأوضاع‏ ميدانيا، ‏إلى‏ جانب الوقوف على ‏الدعم‏ المقدم من المنظمات ‏الأخرى‏.وثمن دونفريد الجهود الكبيرة والمقدرة للحكومة السودانية والمجتمعات المحلية ‏في استضافة اللاجئين وتقديم الدعم لهم في عملية دالّة على كرم ‏الإنسان‏ السوداني وترحيبه باللاجئين .وقال: إن الزيارة سيتم على ضوئها وضع مؤشرات حقيقية لسرعة الاستجابة في دعم اللاجئين وتوفير الغذاء لهم، وخاصة أن البرنامج له إيهامات واضحة في هذا الجانب.// انتهى //19:21ت م0161