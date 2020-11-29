نيامي 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسالتقى الرئيس النيجري محمد يوسفو بوزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، وذلك على هامش انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورتها السابعة والأربعين بالعاصمة النيجرية نيامي.وقد أحاط الوزير الليبي خلال اللقاء الرئيس النيجري بالأوضاع الراهنة في ليبيا، والعملية السياسية الجارية تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا .وأعرب الرئيس محمد يوسفو عن أمله في توصل الأطراف الليبية لحل قريب لتحقيق الاستقرار في ليبيا.// انتهى //19:24ت م0164