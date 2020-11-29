الخرطوم 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واساستقبل وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي يزور الخرطوم حاليا.وقال وزير الداخلية خلال اللقاء: إن بلاده ظلت تضطلع بمسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية لفترات طويلة تجاه اللاجئين بتوفير جميع خدمات الإيواء والصحة بمعسكرات اللاجئين جنبًا إلى جنب مع المجتمعات المضيفة، مؤكداً أن الوضع في شرق السودان يحتاج لدعم من المفوضية.من جانبه أكد المفوض السامي ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والصحية وتهيئة البنية التحتية في المعسكرات، مُشيدًا باستجابة الحكومة السودانية لاستضافة اللاجئين الإثيوبيين رغم المعاناة التي يمر بها السودان.وأكد اللقاء أهمية تكامل الأدوار والتنسيق المتبادل بصورة مستمرة.// انتهى //19:52ت م0166