الرياض14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسينطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة بعد غدٍ الثلاثاء عبر بث مباشر وتغطية واسعة من سبع قنوات فضائية محلية وخليجية، إضافة إلى النقل المباشر على حساب النادي في منصات التواصل الاجتماعي.ويشتمل البث القنوات الرياضية السعودية بالإضافة الى قنوات محلية وخليجة متخصصة في سباقات الهجن ، وسيغطي البث سباقات المهرجان والفعاليات المصاحبة والتغطيات الميدانية حتى الـ 14 من شهر يناير 2021.وأكدت اللجنة الإعلامية أنه تم الانتهاء من إجراءات وتصاريح الإعلامين وطواقم العمل في القنوات الناقلة، كما تم تجهيز ٤ إستديوهات خاصة بالبرامج المصاحبة، وسوف يبدأ البث منها طوال أيام المهرجان.// انتهى //19:54ت م0167