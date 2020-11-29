سكاكا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسنظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الجوف ندوة -عن بعد- حول مهارات الحوار في شبكات التواصل الاجتماعي، شارك فيها أستاذ الإعلام وعضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور عبدالرحمن بن حمود العناد، ورئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور علي بن دبكل العنزي، وعضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح البديوي .وتناول المشاركون في الندوة تاريخ الإعلام منذ نشأته وصولاً إلى ما يشهده الإعلام من نقلة هائلة، وأهمية العائلة في ضبط استخدام الأبناء لمواقع التواصل الاجتماعي، والقِيم التي يفترض أن يتحلى بها مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية الوعي لدى مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي.وفي ختام الندوة أوضح مدير الندوة رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أهمية الدور الكبير الذي يضطلع فيه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني محلياً ودولياً في نشر قِيم التسامح وتقبل الرأي الآخر .//انتهى//19:58ت م0168