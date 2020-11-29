تونس 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسجددت تونس التأكيد على دعمها الثابت للقضيّة الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في دفاعه الثابت عن حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف.كما جددت تونس -في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم بمناسبة إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني- دعوتها المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، ووضع حدّ للممارسات الاستيطانية التوسعية الاستفزازية التي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتستخفّ بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية في غياب أي نوع من المساءلة.وحذّرت من أن استهتار الاحتلال بالمعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني سيمثّل عامل توتّر يهدّد الأمن والسلم، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في كلّ العالم، مجددة مساندتها لجهود المجموعة الدولية للتسريع في إطلاق مفاوضات جادّة وذات مصداقية وفق جدول زمني محدّد من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وعبّرت عن دعمها للمبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بمشاركة جميع الأطراف المعنية للانخراط في عمليّة سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة، داعية كل الفاعلين الإقليميين والدوليين إلى العمل على الرفع من مستوى الاستجابة الإنسانية لمساعدة الشعب الفلسطيني على مجابهة تأثيرات الجائحة وتداعيات التضييقات الاقتصادية للاحتلال.ورحّبت تونس بالخطوات الإيجابية الأخيرة في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز وحدة الصفّ الداخلي خدمة للحقّ الفلسطيني.// انتهى //20:00ت م0169