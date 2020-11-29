الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واستوج مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الفائزين بخمسة أشواط ضمن مسابقة الملواح (الدعو) التي أقيمت اليوم، في ثاني أيام المهرجان المقام في ملهم شمال مدينة الرياض.ويكرّم نادي الصقور السعودي -الجهة المنظمة للمهرجان- الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط على جوائز نقدية.وأقيم الشوط الأول للجير تبع فرخ للمحترفين السعوديين وسط منافسة قوية، حسمها الصقار أمين بن عبدالله الملاح بصقره "جراح"، الذي قطع مسافة السباق - 400 متر - في 17 ثانية و 783 جزءاً من الثانية، متفوقاً على المركز الثاني بفارق أقل من مئتي جزء من الثانية.فيما حقق الصقار محمد بن برغش المنصوري المركزين الأول والثاني في شوط جير تبع قرناس للمحترفين السعوديين بصقريه "أسود وحرب"، اللذين قطعا مسافة السباق في 17 ثانية و 123 جزءاً من الثانية، و17 ثانية و617 جزءاً من الثانية، على التوالي.وأقيم الشوط الثالث لفئة جير تبع فرخ للملاك السعوديين، وفاز بمركزه الأول معاذ بن عبدالله أبابطين بصقره "مربش" في 17 ثانية و 338 جزءاً من الثانية، في حين حقق الصقر "قمة" لصاحبه أحمد بن عبدالرحمن المنيع المركز الأول في الشوط الرابع لفئة جير تبع قرناس للملاك السعوديين.أما الشوط الخامس في المهرجان فخُصص لجير تبع قرناس للملاك السعوديين، وفاز بمركزه الأول الصقر "سويد" لصاحبه عبدالله بن مدعث الدوسري، قاطعاً المسافة في 19 ثانية و 80 جزءاً من الثانية.//انتهى//20:00ت م0170