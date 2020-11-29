طرابلس 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسالتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق اليوم بسفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى ليبيا أسعد العجيلي ، وأكدا خلاله عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.وشدد معيتيق على أهمية العلاقات الأخوية مع الجارة تونس، مرحباً باستئناف عمل سفارة تونس بطرابلس، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.كما أكد ضرورة العمل على زيادة معدل التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات مرور المسافرين في المنفذين الليبي والتونسي.// انتهى //20:31ت م0172