الجزائر 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 1009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وحسب بيان صادر عن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في البلاد اليوم، فقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة إلى 82221 حالةً.وسُجلت 17 حالة وفاة ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2410 حالةً. كما تماثل 636 مريضاً بالشفاء ليرتفع إجمالي حالات التشافي 53204 حالات.// انتهى //20:49ت م0174