الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واستعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة مؤتمراً صحفياً، عند الساعة الرابعة من يوم غدٍ الاثنين في مقر المهرجان، بالصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، ممثلة بالمتحدث الرسمي للمهرجان خالد التركي، للحديث عن الترتيبات النهائية قبل الانطلاقة التي تقررت الثلاثاء المقبل.وسيتطرق المتحدث الرسمي لتحديثات النسخة الخامسة من المهرجان، التي شملت إسقاط الوسم والحلف، وكيفية دخول المزايين حسب الجداول المعلنة، وإمكانية التسجيل إلى ما قبل عرض المشاركات بـ ٧٢ ساعة، وتوضيح آخر التحديثات والمستجدات التي طرأت على لوائح اللجان.// انتهى //21:20ت م0179