إسلام آباد 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسجددت باكستان مطالبتها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967م، وأن تكون القدس عاصمتها.جاء ذلك في بيان صادر عن المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم بمناسبة اليوم الدولي السنوي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.وأكد أن باكستان تدعم بثبات حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، من أجل سلام عادل ودائم، وترى أنه من الضروري تطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.// انتهى //21:21ت م0180