الباحة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب بعدد من الطرقات والمنتزهات والمواقع بقطاع السراة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة والعقيق وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدداً من منتزهات المنطقة ، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:23ت م0182