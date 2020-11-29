عام / أمطار على منطقة الباحة
الأحد 1442/4/14 هـ الموافق 2020/11/29 م واس
الباحة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب بعدد من الطرقات والمنتزهات والمواقع بقطاع السراة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة والعقيق وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدداً من منتزهات المنطقة ، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
21:23ت م
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