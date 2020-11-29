لوكسمبورغ 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 34539 حالةً خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم إنها سجلت كذلك ست حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 312 حالةً.// انتهى //21:29ت م0183