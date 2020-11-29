القاهرة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأدانت مصر الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا قاعدة للجيش الأفغاني بولاية غزنة شرقي أفغانستان وموكب مسؤول حكومي بولاية زابل جنوبي أفغانستان، مما أسفر عن قتلى وإصابات بالعشرات من قوات الأمن والمدنيين الأفغان.وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، وقوفها وتضامنها مع أفغانستان في هذا الظرف الأليم من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بأشكاله وصوره كافة، معربةً عن خالص التعازي لحكومة وشعب أفغانستان وأسر ضحايا هاتين العمليتين الإرهابيتين والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.// انتهى //21:30ت م0184