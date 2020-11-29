الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسكسب فريق الوحدة نظيره الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.سجل ثلاثية الوحدة اللاعب الإسترالي دميتري بيتراتوس "هاتريك" في الدقائق 20، 45، 82، بينما سجل هدفي الباطن فابيو أبريو عند الدقيقتين 4، 89.وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده النقطي إلى 6 نقاط في المركز الـ 13، فيما تجمد رصيد الباطن عند النقطة السابعة بالمركز التاسع.// انتهى //21:51ت م0191