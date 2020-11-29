الطائف 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسنفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة حملة "الصلاة نور" ميدانياً وتوعوياً ، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورعاها بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة - حفظه الله -.وكثفت هيئة رنية الوجود الميداني في الأسواق التجارية والشوارع والحدائق العامة, كما نشرت عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.من جهته اطلع وكيل محافظة رنية الوصيص بن علي السبيعي على خطة العمل الميداني والتوعوي أثناء زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ شريد السبيعي للمحافظة.وبين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أنه فُعلت الحملة في جميع الوسائل المتاحة، وحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله -.// انتهى //21:52ت م0192