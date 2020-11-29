الخرطوم 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسدشنت وزارة الصحة السودانية بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية اليوم، الحملة القومية للاستجابة لشلل الأطفال دون سن الخامسة، التي تستمر حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل، تحت شعار: "نحو وطن خالٍ من شلل الأطفال".وتستهدف الحملة 8,617,936 طفلاً وطفلة في جميع أنحاء السودان بتكلفة كلية بلغت 24 مليون دولار.وحذرت من خطورة الفيروس المعدي الذي يشكل خطورة لأي شخص غير ممنع.// انتهى //21:52ت م0193