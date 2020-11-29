الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز فريق "أوشتك" في بطولة الدوري السعودي الإلكتروني "رينبو".وجمع النهائي فريق (أوشتك) مع (سدور)، حيث تمكن الأول على حسم المواجهة و التغلب بالفوز بنتيجة (3-2) .وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الفريق الفائز في البطولة، وتمنى للفرق الأخرى التوفيق في المنافسات القادمة.وأضاف سموه، تعيش رياضتنا السعودية تطورات غير مسبوقة، وهذا ما نسعى له في الاتحاد هو مواكبة هذا التطور، وجعل الرياضات السعودية الإلكترونية واجهة عالمية يفخر بها كل سعودي، وما نجده من دعم من القيادة يدفعنا لعمل المزيد ومواصلة الإنجازات التي تشرف الوطن.يذكر أن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية أعلن عن إقامة ثالث منافسات الدوري السعودي الإلكتروني للعبة (كاونتر سترايك)، والتي ستنطلق في بداية شهر ديسمبر المقبل بجوائز مالية تتجاوز قيمتها 650 ألف ريال، ويصل مجموع جوائز الدوري السعودي إلى 2 مليون ريال.// انتهى //21:55ت م0194