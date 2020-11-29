مكة المكرمة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسيُنظم نادي مكة الثقافي الأدبي يوم غد لقاء بعنوان "الاتجاهات الحديثة في العالم الرقمي"، عبرالاتصال المرئي، وذلك ضمن أنشطته ومبادراته المشارك بها في ملتقى مكة الثقافي في نسخته الخامسة لهذا العام ١٤٤٢ المقام تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي ".ويشارك في اللقاء الذي يديره الدكتور عبدالله بن ردة الحارثي نخبة من خبراء التقنية والعالم الرقمي، وهم الدكتور فهد الدوسري والدكتور أيمن الرحيلي والدكتور سلمان الحارثي والدكتورة تهاني السبيت والدكتورة هناء يماني.ودعا النادي المهتمين للمشاركة في هذه اللقاء وإثرائه بالمناقشات والحوارات البناءة.// انتهى //22:01ت م0196