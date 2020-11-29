الخرطوم 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم، بالمدير التنفيذي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء إدي مالوكا والوفد المرافق له الذى يزور الخرطوم حالياً.وأكد حمدوك خلال اللقاء استمرار تعاون السودان مع الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء التي ستسهم في رفع كفاءة عمل الحكومة الانتقالية في إعادة تأسيس الدولة ووضع لبنات الحكم الرشيد وتنمية السودان.وقالت عضو لجنة الشخصيات رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي السفيرة منى عمر إن اللقاء بحث التقدم في إعداد التقرير السنوي وإجراءات التقييم الذاتي وفق معايير الآلية الإفريقية للتنمية "النيباد"، موضحةً أن اللقاء تناول سبل دعم الآلية الإفريقية للسودان لتحقيق أهداف الانتقال الديمقراطي والحكم الرشيد من خلال المساعدات الفنية المتعلقة بكتابة التقرير السنوي.// انتهى //22:02ت م0197