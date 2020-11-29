جدة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسكسب فريق الأهلي ضيفه الفيصلي اليوم بنتجية 2-1، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.سجل الهدف الأول اللاعب عمر السومة عند الدقيقة 27، قبل أن يضيف زميله ميتريتا الهدف الثاني عند الدقيقة 70، وقبل نهاية المباراة تحصل الفيصلي على ركلة جزاء سجلها اللاعب تفاريس عند الدقيقة 95 .وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الـ 13 بالمركز الـثالث، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة التاسعة بالمركز السابع.// انتهى //22:07ت م0199