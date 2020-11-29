واشنطن 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس‪سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 143,333 إصابة مؤكدة و 1,210 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 13,142,997 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 265,166 حالة وفاة.// انتهى //22:20ت م0200