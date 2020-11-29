القاهرة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة اليوم رئيس دولة فلسطين محمود عباس.وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أن اللقاء شهد استعراضاً شاملاً لمختلف جوانب القضية الفلسطينية في أعقاب التطورات الأخيرة التي حدثت وتداعياتها، وفي مقدمتها نتائج الانتخابات الأمريكية.وأوضح البيان أن الأمين العام حرص على الاستماع إلى تقييم الرئيس عباس بشأن موضوعات ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وتأثير الأوضاع الإقليمية على القضية الفلسطينية.ونوه بأن أبوالغيط أكد للرئيس الفلسطيني أن الجامعة العربية كانت وستظل داعمة بلا حدود لنضال الشعب الفلسطيني وصموده من أجل استعادة حقوقه المشروعة وتحقيق السلام القائم على العدل، وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.// انتهى //22:47ت م0203