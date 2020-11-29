‎الباحة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسرأس محافظ المندق رئيس المجلس المحلي محمد بن معيض الفائز اليوم, اجتماع لجنة شؤون الأسرة, وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.وأكد الفائز الدور المهم للجنة في المجتمع وعنايتها بشؤون الأسرة في كافة المجالات، ودورها لتعزيز بناء المبادرات التكاملية التي تسهم في التنمية المستدامة للأسرة والطفل والمرأة وكبار السن بالمحافظة، في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومتابعة سمو أمير المنطقة يحفظهم الله وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030.واستعرض رئيس اللجنة درويش الزهراني خلال الاجتماع أهداف اللجنة، مبينًا أن اللجنة تهدف إلى حصر التحديات التي تواجه الأسرة والسعي لمواجهتهم بالتواصل مع الأمانة العامة لمجلس شؤون الأسرة على المستوى الوطني للاطلاع على المستجدات في المشاريع التنموية ووضع الخطط الإستراتيجية المساهمة في دعم البحوث والاستشارات التي تساعد وتسهم في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة بالمحافظة.وأضاف أن اللجنة تقوم بوضع اقتراحات المبادرات والبرامج الهادفة ذات العلاقة الأسرية على مستوى المحافظة و متابعة كل ما يخص شؤون الأسرة في المحافظة وتزويد المجلس المحلي بتقارير دورية حيال ذلك.بعد ذلك ناقش محافظ المندق والمجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المتعلقة بالجوانب الأسرية بالمحافظة .//انتهى//23:39ت م0211