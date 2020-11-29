الطائف 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأطلق تعليم الطائف ممثلا بالشؤون التعليمية بنات "إدارة نشاط الطالبات" اليوم عبر الاتصال المرئي، فعاليات ملتقى ريادة الأعمال "اقتصاد مزدهر ووطن طموح"، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والوعي المالي وتعزيز القيم والمهارات للطالبات وتهيئتهم لسوق العمل.وأكد المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي، أن وزارة التعليم تبذل جهودها من أجل الطلاب والطالبات لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مشيراً إلى أهمية السعي لنشر الوعي للطالبات والطلاب بهدف التشجيع على الإبداعات وتنمية المهارات لكي يكونوا قادرين على استثمار الإمكانات المجتمعية لتحقيق رؤية 2030.وأشارت مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي إلى الدور الهام لريادة الأعمال في المملكة، من خلال إطلاق مبادرة السعودية تبرمج بالشراكة مع وزارتي التعليم والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الاتصالات السعودية ونجح ذلك في استقطاب مليون مشارك سعودي.من جهته تناول رئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الطائف الدكتور عبدالله العتيبي، دور الجامعات في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أهمية تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي غير النفطي.وأكد رئيس قسم التسويق بجامعة الطائف الدكتور بندر الحارثي أهمية التسويق ودراسة احتياجات المستهلك والعمل للوصول إلى تحقيق هذه الاحتياجات من أجل رضاء العميل.وأبانت إحدى المتخصصات في ريادة الأعمال بمنطقة عسير الدكتورة هيفاء الدحيلان أهمية دور حاضنات الأعمال في تطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الطالبات، مشيرة إلى حرص المملكة على تمكين المرأة والشباب.بدورها تناولت الرئيس التنفيذي لحاضنات ومسرعات الأعمال منى الزهراني التعريف بدور حاضنات الأعمال وأنها أنشأت دور الريادة في الطائف ووفرت مساحة عمل لكافة الخدمات، وكان الإقبال أكثر من المتوقع، فيما أشارت خبيرة ريادي جملاء الجعيد إلى أن ريادي يسهم في تنمية الفكر وتعزيز القيم والمهارات للطالبات، ونشر ثقافة العمل الحر للدخول إلى سوق العمل وتحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //23:39ت م0212