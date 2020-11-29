ينبع 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واستعقد الهيئة الملكية بينبع الثلاثاء القادم، لقاء المدينة الأول بين قاطني مدينة ينبع الصناعية وقيادات الهيئة الملكية بينبع.ويستعرض اللقاء أبرز المستجدات في مدينة ينبع الصناعية، وتبادل وجهات النظر وتقديم المبادرات البناءة وتعزيز الاستدامة في مختلف المجالات، مما يعود بالفائدة على قاطني مدينة ينبع الصناعية.وتهدف الهيئة الملكية بينبع من هذا اللقاء إلى تبادل الأفكار والخبرات، وإتاحة الفرصة لقاطني مدينة ينبع الصناعية لمناقشة الموضوعات الخدمية، وتجويد هذه الخدمات التي تمس حياته، وطرح أفضل السبل لتطويرها بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل وتحقيق التنمية المنشودة.//انتهى //23:49ت م0215