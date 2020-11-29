المنامة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأدانت مملكة البحرين بشدة المجزرة الدامية التي قامت بها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي في اليمن التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم، أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة التي تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية كافة تبرهن على إصرار المليشيا الحوثية الإرهابية على مواصلة العنف والإرهاب وعرقلة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ لليمن وحدتها وسلامة أراضيها، ويحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والازدهار.وأعربت عن تعازي البحرين لذوي الضحايا والشعب اليمني، متمنيةً للجرحى الشفاء العاجل.// انتهى //23:51ت م0216