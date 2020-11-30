الجزائر 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسأدانت وزارة الخارجية الجزائرية، مصادقة نواب برلمانيين أوروبيين على لائحة حول ما وصفته "بتدهور حالة حقوق الإنسان والوضع السياسي في الجزائر".وقالت في بيان أمس: إن هذه اللائحة كانت مليئة بالإدعاءات والاتهامات التي وجهها البرلمان الأوروبي ضد السلطات الجزائرية بشأن استجواب بعض أعضاء الحراك من قبل أجهزة الأمن.وأضاف البيان أن الجزائر تكذب هذه الاتهامات المزعومة التي جاءت في اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، كما أكدت أن العلاقة التي تجمع الجزائر مع شركائها الأوروبيين، مبنية على الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.// انتهى //00:07ت م0218