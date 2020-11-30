سياسي / الجزائر تدين لائحة صادرة عن البرلمان الأوروبي حول الوضع السياسي في البلاد
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
الجزائر 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس
أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، مصادقة نواب برلمانيين أوروبيين على لائحة حول ما وصفته "بتدهور حالة حقوق الإنسان والوضع السياسي في الجزائر".
وقالت في بيان أمس: إن هذه اللائحة كانت مليئة بالإدعاءات والاتهامات التي وجهها البرلمان الأوروبي ضد السلطات الجزائرية بشأن استجواب بعض أعضاء الحراك من قبل أجهزة الأمن.
وأضاف البيان أن الجزائر تكذب هذه الاتهامات المزعومة التي جاءت في اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، كما أكدت أن العلاقة التي تجمع الجزائر مع شركائها الأوروبيين، مبنية على الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
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