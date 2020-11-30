أبوجا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسارتفع عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف قرية كوشوبي التابعة لمحافظة "بورنو" الواقعة شمال شرقي نيجيريا إلى ما لا يقل عن 110 قتلى، وعشرات المصابين.وأفاد المنسق الإنساني للأمم المتحدة في نيجيريا إدوارد كالون في تصريحات اليوم، بأن ما لا يقل عن 110 مدنيين قتلوا في الهجوم الذي شنه مسلحون على مزارعين في قرية كوشوبي، كما أصيب عشرات آخرون.وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أكدت وصول مسلحين إلى القرية على دراجات نارية، وشنوا هجوماً عنيفاً على رجال ونساء كانوا يعملون في حقول كوشوبي، عاداً حصيلة الضحايا الأكثر تسجيلاً منذ سنوات طويلة.وكان حاكم محافظة بورنو باباغانا أومارا زولوم، أعلن في وقت سابق اليوم أن أكثر من 40 مزارعاً قتلوا بعدما هاجم مسلحو جماعة "بوكو حرام" الإرهابية قرية في محافظة بورنو بشمال شرقي نيجيريا.// انتهى //00:07ت م0219