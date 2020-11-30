بيروت 14 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسانتهك زورق حربي لسلاح البحرية الإسرائيلية اليوم، سيادة المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة حوالي 370 متراً.وأفادت قيادة الجيش اللبناني بأنّ عناصر الزورق ألقوا عدداً من القنابل المضيئة، وردّدوا عبارات عبر مكبرات الصوت باللغة العبرية، إضافة إلى إطلاق صفارات الإنذار وتوجيه كاشف ضوئي باتجاه المياه اللبنانية، ومن ثم غادر الزورق تجاه الشواطئ المحتلة.// انتهى //00:57ت م0224