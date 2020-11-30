ظهران الجنوب 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس‏كثفت إدارة الكوارث والأزمات ببلدية محافظة سراة عبيدة أعمالها الميدانية في مراكز وأحياء وقرى المحافظة لإزالة مخلفات الأمطار التي شهدتها المحافظة.وأبانت البلدية أنها تعمل بكامل طاقتها لنزح المياه المتجمعة وردم المستنقعات وتمهيد الطرق المغلقة وتنظيف القنوات والعبارات، إلى جانب مباشرتها لعدد من البلاغات، مهيبة بالجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الهاتف 940.// انتهى //02:22ت م0227