صامطة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس عنفذت جامعة جازان ممثلة في الكلية الجامعية بمحافظة صامطة اليوم، لقاء بعنوان "لا تقفي بعيداً" لتهيئة الخريجات لسوق العمل، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني "زوم".وناقش اللقاء، الذي شاركت فيه 200 طالبة، عدة محاور منها أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الخرجين، وكيفية الاستعداد لسوق العمل، واكتساب المهارات من خلال الإلمام بمجالات وطبيعة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، والتعريف بأخلاقيات العمل.//انتهى//02:38ت م0228