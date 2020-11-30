الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية في الندوة العربية المفتوحة حول " التدريب عن بُعد : الواقع والمشاكل والآفاق المستقبلية "، والتي نظمتها المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي - اليوم، بحضور الأمين العام للمنظمة عمرو حمدي ، وبمشاركة 55 قائداً وقائدة من مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة.وأوضح مفوض تنمية القيادات بالجمعية محمد بن عبدالله المحمود، أن الندوة التي أدارها مستشار المنظمة الكشفية العالمية للحماية من الأذى محمد برهاني، تناولت عدة محاور، من أهمها أهمية تطبيق إرشادات وتوجيهات سياسة الحماية من الأذى، وواقع تطبيق التدريب والشروط اللازمة لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التدريب عن بعد، والإيجابيات والسلبيات التي رافقت تطبيق التدريب عبر الاتصال المرئي، والمشاكل (المعرفية – التنظيمية- اللوجستية) التي رافقت تطبيق التدريب عن بعد، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للتدريب، ومعرفة كيف يمكن للتدريب عن بعد أن يصبح أداة فعالة وفاعلة في خدمة وتحسين تدريب القادة والتدريب المستمر.واختتمت الندوة باستعراض ملخص فعاليات الندوة، وأهم التوصيات المرتبطة بأهداف تنظيم الندوة.// انتهى //02:53ت م0229