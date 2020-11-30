عام / "الأرصاد" : أمطار متوسطة على محافظتي الحناكية والمهد
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
المدينة المنورة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت أمطار متوسطة ونشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على محافظتي الحناكية والمهد .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة ليلا.
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03:11ت م
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