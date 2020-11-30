المدينة المنورة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت أمطار متوسطة ونشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على محافظتي الحناكية والمهد .وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة ليلا.//انتهى//03:11ت م0230