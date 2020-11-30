هروب 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسباشرت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة هروب، فتح الطرق وإزالة الانهيارات ومخلفات السيول، نظراً لما شهدته المحافظة من أمطار غزيرة مؤخراً.وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية، باشرت أعمالها بنزح تجمعات المياه ورفع الصخور التي جرفتها السيول ومتابعة أعطال الإنارة، مؤكداً جاهزية البلدية لأي طارئ - لا قدر الله -، حيث تعمل الفرق والآليات على مدار الساعة، بمساندة فريق طوارئ وغرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.// انتهى //03:15ت م0233