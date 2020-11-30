القاهرة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأدانت مصر الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة باليمن الشقيق، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأبرياء من بينهم نساء وأطفال.وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية تحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقراره، وتُخفف من وطأة الأزمة الإنسانية المُمتدة التي تعصف به، وذلك استنادًا إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها.كما شددت على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.// انتهى //03:24ت م0236