المدينة المنورة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت أمطارا رعدية ونشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع .وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة التاسعة مساء.//انتهى//03:33ت م0237